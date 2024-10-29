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Более 80 % белорусов доверяют Президенту страны - результаты социсследования
Абсолютное большинство белорусов доверяет Президенту. Это показало социологическое исследование "Факторы устойчивого развития". Его провел аналитический центр ЕсооМ с 1 по 21 октября.
Выборка - 1 580 респондентов, репрезентативна по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 %.
Итак, респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?". В итоге "доверяю" ответили более 80 % опрошенных! Не доверяют или, скорее, не доверяют - в сумме примерно 13,5 %. Затруднились ответить или не ответили 6 % респондентов.
Также предлагалось ответить на вопрос: "В какой степени вы доверяете правительству?". В итоге "доверяю" ответили 67,5 % опрошенных, "не доверяю" - 18,1 %, затруднились ответить 14,4 % респондентов.
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