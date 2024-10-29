Более 80 % белорусов доверяют Президенту страны - результаты социсследования

Абсолютное большинство белорусов доверяет Президенту. Это показало социологическое исследование "Факторы устойчивого развития". Его провел аналитический центр ЕсооМ с 1 по 21 октября.

Выборка - 1 580 респондентов, репрезентативна по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 %.

Итак, респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В какой степени вы доверяете Президенту Республики Беларусь?". В итоге "доверяю" ответили более 80 % опрошенных! Не доверяют или, скорее, не доверяют - в сумме примерно 13,5 %. Затруднились ответить или не ответили 6 % респондентов.