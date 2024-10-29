Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны

Большая часть белорусов считает, что ситуация с белорусской экономикой через год станет еще лучше. Такие данные социологического исследования привел директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, сообщает БЕЛТА.

Социологическое исследование "Факторы устойчивого развития" проведено аналитическим центром ЕсооМ с 1 по 21 октября 2024 года. Выборка - 1580 респондентов, репрезентативная по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5 %.