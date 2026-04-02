Совет Республики одобрил законопроект по нормотворческой деятельности
На заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен законопроект "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности", сообщает БЕЛТА.
Как отметил директор Национального центра законодательства и правовой информации Андрей Мательский, главное назначение разработанного законопроекта - закрепить правовые механизмы, сдерживающие законодательство от необоснованного разрастания, обеспечить регулярную актуализацию массива действующих актов, а также повышение качества нормотворческой деятельности.
В этих целях проектом закона предусматривается проведение на системной основе инвентаризации принятых нормотворческими органами актов. В отношении законодательных актов периодичность ее проведения составит не реже одного раза в пять лет, в отношении актов правительства и местных органов власти - не реже одного раза в три года, в отношении актов министерств и государственных комитетов - ежегодно.