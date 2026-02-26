Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 27 февраля

27 февраля пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. На вопросы депутатов и сенаторов ответит председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

Тема доклада - результаты деятельности регулятора и основные направления денежно-кредитной политики. Список потенциальных тем обширный: от финансовых инструментов для населения (таких, как займы или лизинг) до золотовалютных резервов страны.