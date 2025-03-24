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Совместные проекты СГ и реальные результаты - смотрите 3 апреля в проекте "На контроле Президента"
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Благосостояние людей и благоустроенность Беларуси и России от столиц до самых отдаленных регионов. Цели крепкого союза давно известны. Совместные проекты в промышленности, науке, космических технологиях, медицине и IT.
И самое главное, что союзное строительство приносит реальные плоды. Об этом расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля 3 апреля в вечернем эфире на "Беларусь 1".