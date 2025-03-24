Совместные проекты СГ и реальные результаты - смотрите 3 апреля в проекте "На контроле Президента"

Благосостояние людей и благоустроенность Беларуси и России от столиц до самых отдаленных регионов. Цели крепкого союза давно известны. Совместные проекты в промышленности, науке, космических технологиях, медицине и IT.

И самое главное, что союзное строительство приносит реальные плоды. Об этом расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета государственного контроля 3 апреля в вечернем эфире на "Беларусь 1".