Спортивный праздник ДОСААФ для школьников и курсантов прошел в Минском районе

Воспитанники клуба ДОСААФ вместе с курсантами Военной академии в деревне Копище соревновались в перетягивании каната, сборке и разборке автомата на время.

Мастер-класс по управлению дронами был проведен для школьников. На интерактивной выставке - самые современные разработки белорусских военных. А представители ДОСААФ показали хендмейд-прототипы автомобильного и ракетного моделирования.

На встрече команду Минской районной организации ДОСААФ пополнили новые участники, они получили специальные удостоверения. Главная цель таких выездных интерактивных занятий - профессиональная ориентация школьников.

Разделы:

Общество

Теги:

ДОСААФ