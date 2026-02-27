3.75 BYN
Спортивный праздник ДОСААФ для школьников и курсантов прошел в Минском районе
Автор:Редакция news.by
Воспитанники клуба ДОСААФ вместе с курсантами Военной академии в деревне Копище соревновались в перетягивании каната, сборке и разборке автомата на время.
Мастер-класс по управлению дронами был проведен для школьников. На интерактивной выставке - самые современные разработки белорусских военных. А представители ДОСААФ показали хендмейд-прототипы автомобильного и ракетного моделирования.
На встрече команду Минской районной организации ДОСААФ пополнили новые участники, они получили специальные удостоверения. Главная цель таких выездных интерактивных занятий - профессиональная ориентация школьников.