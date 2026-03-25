Справедливость и прозрачность: Петкевич рассказала о приоритетах вступительной кампании 2026 года

Во время вступительной кампании 2026 года важно обеспечить бесконтактный механизм и полную справедливость при отборе абитуриентов. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, посещая Республиканский институт контроля знаний.

Здесь состоялась выборка экзаменационных материалов. По каждому из 14 предметов показали, как создают тестовые материалы. Все задания соответствуют школьной программе.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, - это справедливость. Для этого работает Государственная комиссия. В нынешнем году Государственная комиссия начала работать по-новому: начали работать с более ранних стадий - с проведения университетских олимпиад. Это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании. Победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний, поэтому крайне важно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах".

В 2026 году регистрация на ЦТ стартует уже с 9 апреля и продлится по 22 апреля. Основные даты испытаний назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.