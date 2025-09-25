Стали известны даты проведения ЦТ в Беларуси в 2026 году

В Беларуси определен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2026 году. Соответствующее постановление Министерства образования от 17 сентября № 166 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут 29 мая.



Обществоведение, химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории выпускникам предстоит сдавать 26 мая и 5 июня.



Тестирование по математике, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), географии состоится 26 мая и 2 июня.

Время начала централизованного тестирования, в том числе в резервные дни, - 11.00.

Резервными днями для ЦТ определены:

18 июня - для всех предметов,

22 июня - для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам,

20 июня - по остальным предметам.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни - с 8 по 11 июня.

Документом определены и сроки выдачи абитуриентам сертификатов централизованного тестирования пунктами проведения централизованного тестирования - с 1 июля.

Постановлением утвержден также перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения централизованного тестирования и пунктами регистрации для прохождения централизованного тестирования.





В перечне 40 учреждений образования в областных, крупных районных центрах и столице. Утверждена и инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения ЦТ, аудиторий (помещений) для проведения ЦТ.