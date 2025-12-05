Стали известны имена победителей конкурса "Волонтер года - Доброе сердце - 2025"

В Минске стартовал форум "Волонтерство без границ". 5 декабря состоялась торжественная церемония открытия. Стали известны имена победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе сердце - 2025".

Традиционно в Международный день волонтера, который во всем мире отмечается 5 декабря, подводят итоги волонтерской деятельности и награждают лучших.

Конкурс "Волонтер года" проходил с 1 октября в три тура. Районный, региональный, республиканский. Участники из всех уголков Беларуси разного возраста. От учащейся и студенческой молодежи до целых волонтерских отрядов.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси: "Волонтерское движение - это вчера, сегодня и завтра. Это уникальная возможность молодежи себя реализовать и не на словах, а на конкретных делах показать, что они могут уже сегодня внести свой реальный вклад тем, кому нужна наша помощь и, конечно же, в целом стране".

"Это повод гордиться тысячами молодых ребят, которые участвуют в тех проектах, в тех акциях, которые имеют волонтерскую направленность. И зачастую они инициированы самой молодежью, потому что есть множество проектов, которые нацелены и на детишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - отметил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: "Это те люди, неравнодушные люди, которые в свободное от работы, от личной жизни время приходят для того, чтобы подарить частичку себя. И, конечно же, они эти посылы транслируют у себя в семье".

Волонтерское движение - одно из ведущих направлений деятельности общественных организаций. Только в Союзе молодежи объединено по всей стране около 40 тыс. человек. Дорожная карта движения включает социальное, спортивное, экологическое, культурно-патриотическое и зооволонтерство.

Александр Воробей, студент Гомельского государственного медицинского университета: "Я руководитель волонтерского отряда "Большие сердца". Мы уже получили номинацию в университете педагогическом за второе место "Лучший волонтерский отряд среди высших учреждений образования Республики Беларусь". Моя роль как руководителя волонтерского отряда заключается в том, чтобы помогать ребятам волонтерского отряда договариваться и находить места там, где они могут проявлять свою деятельность, собирать и сплачивать их".