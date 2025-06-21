Многодетное материнство - уже подвиг, а в Беларуси оно становится и поводом для выхода на большую сцену. Столица принимает участниц одного из самых душевных и вдохновляющих творческих состязаний страны.

Стартовал отбор 2 этапа республиканского конкурса красоты "Краса Беларуси - 2025". Это платформа, где женщины говорят о самом главном - о семье, материнстве и национальных ценностях. В этом году проект отмечает 5-летний юбилей. На первом этапе из 70 заявок отобрали 26 претенденток от 27 до 47 лет. В жюри многодетные мамы, как и в составе организаторов. Идейный вдохновитель и создатель конкурса, мама пятерых детей Александра Никифорова. В 2019 году она представляла Беларусь на международном конкурсе "Миссис Вселенная".