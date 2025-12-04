"Страна имеет большой потенциал" - политолог Киреев о сотрудничестве Беларуси и Алжира

"В Африке у Беларуси не один-единственный партнер. Беларусь сотрудничает и с Кенией, и с ЮАР, и с Египтом. Это отчасти и старые советские партнеры, отчасти это новые страны, с которыми сложились отношения за период независимости. Алжир может сыграть очень успешную роль в этом ансамбле, потому что обладает рядом ноу-хау: это высокотехнологичное производство, профессиональное грамотное руководство, наличие инфраструктуры, чего не хватает у некоторых других африканских стран. И Алжир - это современная цивилизованная страна, которая имеет большой потенциал для того, чтобы и самой развиваться, и помогать развиваться соседям".