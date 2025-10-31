Стратегический приз: за Африку идет настоящая битва титанов - США, Китая, ЕС и России

Африка - это континент огромных возможностей, где сегодня разворачивается настоящая борьба за влияние и рынки. Белорусские товары и технологии уже хорошо себя зарекомендовали. И главная задача сейчас - наращивать сотрудничество. Не упустить этот шанс и превратить политический диалог в реальные экспортные проекты.

Президент абсолютно прав: Африка для Беларуси - это тот же Китай тридцатилетней давности. "Проспим" Африку - потеряем прирост своей экономики в будущем", - эти слова белорусского лидера стоит высечь золотом на всех стратегических документах.

За Африку сегодня идет настоящая битва титанов

Континент, который еще вчера многие считали "бедной банановой республикой", сегодня демонстрирует завидные для развитых государств темпы роста - более 4 % ВВП против 3 % среднемировых показателей. Экономика Африки к югу от Сахары ожидается, вырастет на 3,7 %, опережая Европу (там 0,7 %) и США (у них 1,4 %). Это уже не задворки глобальной экономики, а локомотив, в сцепке с которым можно и нужно двигаться вперед.

Лакомый кусок: почему все рвутся на черный континент

За Африку сегодня идет настоящая битва титанов. США, Китай, ЕС, Россия - все они видят в континенте стратегический приз. И причина проста.

Африка - это клад. Здесь находится треть мировых запасов полезных ископаемых. Включая 8 % всего природного газа, 12 % нефти, 40 % золота и 90 % хрома и платины. Но это лишь часть уравнения.

Население - почти 1,5 млрд душ сегодня, к 2050-му - 2,5 млрд

Прирост населения - 2-3 % каждый год - создает гигантский потребительский рынок. Население - почти 1,5 млрд душ сегодня, к 2050-му - 2,5 млрд. Это ж не рынок, это океан!



А мы, белорусы, пока кормим их крохами: всего 2 % нашего экспорта уходит в Африку. При этом в 2024 году здесь не доедало более 20 % населения. Континент обладает колоссальным аграрным потенциалом - обширные пахотные территории. Но неэффективные модели развития сводят его на нет.

Вот где Беларуси есть что предложить. Продовольственная безопасность - приоритет: наши удобрения и техника накормят миллионы. Сборочные линии - от тракторов до станков. Да даже "военка" - деликатно, но твердо. Плюс образование и здравоохранение. Наши врачи и учителя уже там, и это плодородная почва для долгосрочных связей. Для Беларуси Африка - не колония, а союзник. Мы готовы показать, как заключать сделки по-честному, без западного лицемерия и колониального душка.

10 лет - и мы увидим резкий рост экономик стран Африки

Максим Рева, заместитель главного редактора информагентства "Африканская инициатива"

Максим Рева, заместитель главного редактора информагентства "Африканская инициатива":

"В обозримом будущем - 10 лет - мы увидим достаточно большой и резкий прирост экономики африканских стран. Хочу отметить правильную, абсолютно правильную стратегию, которую выбрала Беларусь. Хочу отдельно отметить заслугу Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь, используя свои близкие отношения с Россией, может доставлять туда достаточно качественную для африканского рынка простую и недорогую технику, которая прекрасно конкурирует с индийской, китайской техникой, что дает преимущество для Беларуси".

Белорусский козырь в жесткой экономической игре

На все африканские страны приходится только 2 % от общего экспорта Беларуси. Пока мы составляем ненапряженные планы, другие игроки уже давно и активно работают на континенте. Китай: инфраструктурные проекты по всему континенту.



В первой половине 2025-го через "Пояс и путь" Китай вложил 66 млрд в контракты и 57 млрд в инвестиции. Страны Персидского залива: масштабные аграрные вложения. ЕС: программы развития и сотрудничества. Россия тоже в игре. Экспорт товаров на 27 млрд и желание запустить фонд для инвестиций.

Недавний наш семинар - в сентябре - показал: Африка видит в нас мост в многополярный мир. Так что самое время не зевать, а монетизировать капитал, пока не поздно!

Африка - не просто "резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики". Это проверка на прочность нашей внешнеэкономической политики. Экзамен на способность видеть на десять шагов вперед. Как 30 лет назад Лукашенко видел потенциал в Китайской Народной Республике.