Узнали, как идет строительство Минского международного выставочного комплекса

Близится к финишу строительство Минского международного выставочного комплекса. Это большой проект, который реализуют инвесторы.Это большой проект, который реализуют инвесторы.

Объект, общая площадь которого 37 тыс. кв. м, находится в северной части столицы. В перспективе здесь смогут проводить все крупные выставки, включая и "Белагро". Ежедневно комплекс сможет принимать до 15 тыс. человек.

Один из крупнейших в Европе выставочных центров

Когда находишься на площадке, чувствуется глобальный масштаб этого объекта. Здание станет новым центром притяжения всей страны. В комплексе будут конференц-залы, офисы и большой конгресс-холл, который задуман в виде амфитеатра на 650 мест.

Сегодня руководство столицы убедилось, строительство комплекса, которое началось в 2022 году, приближается к своей финальной стадии. Рядом будет площадка, на которой смогут припарковаться более 2,5 тыс. автомобилей.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Объект довольно значимый. Это большой выставочный центр, который строится в рамках инвестиционного договора. Ход строительства идет значительными темпами. На объекте трудятся около 300 человек. Работа организована в двухсменном режиме".

Антон Русакевич, директор компании застройщика

"Это третий по величине в Европе выставочный центр. В нем будут два огромных зала (каждый площадью более 9 тыс. кв. м). Кому-то это здание напоминает книгу. Но на самом деле, если подняться со стороны с высоты птичьего полета, просматриваются силуэты аиста. Это символ Республики Беларусь, - рассказал директор компании застройщика Антон Русакевич. - По всему объекту предусмотрены самые новейшие системы безопасности, которые сегодня используются в мире. И очень важно отметить, что для строительства данного объекта используются белорусские материалы, работают белорусские подрядчики. Этот объект - это как достижение Республики Беларусь.