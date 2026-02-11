Свобода ценою жизни: как советские военные бросили вызов нацистской машине в Маутхаузене

Небольшая комната 5 на 5 м, гнетущий полумрак, изнеможенные лица заключенных, от взгляда которых в горле стоит ком - этот маленький зал большой экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве словно вобрал в себя всю боль и безысходность страшной правды о чудовищной системе концлагерей.

В Германии создание концлагерей началось в 1933 году после прихода к власти нацистов. Сначала туда попадали политические заключенные, потом заключенные разных национальностей, в основном евреи и цыгане. А с началом Второй мировой войны ими уже были арестанты из оккупированных территорий и военнопленные.

Факт По предварительным данным через систему концлагерей прошло около 18 млн человек, 11 млн из них были уничтожены.

Маутхаузен - один из 14 крупнейших концлагерей. Туда отправляли исключительно военнопленных, которые в нечеловеческих условиях выдалбливали в горах гранитные плиты. Это была целая система рабского труда. Лагерь включал в себя центральную часть из 49 филиалов, которые были разбросаны по всей территории Австрии.

Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки:

"Маутхаузен строился не просто так, он строился с конкретной целью - создание города-сада, великого архитектурного чуда арийской нации, которую Гитлер собирался создать из своей родины - города Линца, там Маутхаузен находится неподалеку. Поэтому рабский труд советских военнопленных Маутхаузена был посвящен созданию мемориала в честь нацистского режима Третьего рейха и лично его предводителя Адольфа Гитлера".

Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки

На знаменитой "лестнице смерти" заключенные на себе вручную тащили наверх камни и гранит для отстройки немецких городов, в том числе для Линца - родного города Гитлера.

Из-за тяжелого физического труда узники были истощенными и измотанными, но были вынуждены тащить на себе камни в гору. На этой лестнице, по словам методиста научно-методического отдела музея Победы в Москве Евгении Тарнягины, за день погибали несколько десяток людей. Если кто-то спотыкался, не мог встать, его пристреливали на месте.

"Лестница смерти"

Маутхаузен имел самую строгую - третью категорию концлагерей. Именно сюда отправляли неисправимых врагов рейха - военнопленных бунтарей, которые даже в нечеловеческих условиях продолжали бороться за свою свободу.

1 марта 1944 года шеф гестапо Генрих Мюллер подписал тайный приказ - это была директива "Кюгель" в переводе с немецкого "пуля", согласно которой, все военнопленные, которые участвовали в побегах, при поимке отправлялись в Австрию, в концлагерь Маутхаузен.

Для исполнения директивы в Маутхаузене был создан новый блок №20, который был отгорожен стеной высотой 2,5 м. Сверху шла колючая проволока под напряжением. По углам - сторожевые вышки со спаренными пулеметами и прожекторами, двойные железные двери на входе. Заключенные называли его "блоком смерти" или "блоком смертников".

"Если же узники Маутхаузена добывали гранит, то узники 20-го блока не принуждались к физическому труду, но каждый день их выводили на так называемую физическую зарядку для изматывания. Тот, кто больше уже не мог подняться, ходить, того застреливали на месте. Главной целью содержания 20-го блока - убийство этих узников, но весьма мучительными методами", - рассказала Евгения Тарнягина.

методист научно-методического отдела музея Победы в Москве Евгения Тарнягина

В бараке №20 было нечем дышать летом и безумно холодной зимой. В оконных проемах - ни рам, ни стекол. Нар не было, заключенные спали прямо на голом полу, который охранники по вечерам поливали холодной водой, и он превращался в ледяной наст. Не было обуви, из одежды - только тонкие штаны и полосатая роба. Словом, условия в блоке №20 были ужасными.

Один раз в сутки военнопленные получали полмиски свекольной похлебки и 100 г хлеба. Если стояла жара, то в суп добавляли очень много соли, а пить не давали. Никакой медицинской помощи: если заключенные уже не могли стоять на ногах и падали, их забивали прикладами или еще живыми несли в крематорий и сжигали.

бараки

Подавляющее большинство узников блока №20 - это советские военнопленные: офицеры Красной Армии, комиссары, сержанты и рядовые. К ним было особо жестокое отношение, в отличие от американцев и британцев - их дела рассматривали в индивидуальном порядке, смертная казнь могла быть отменена.

По словам Владимира Шаповалова, такое отношение камуфлировалось якобы тем, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, следовательно, в отношении советских военнопленных можно делать все, что угодно. На самом деле мы это был всего лишь предлог, нацисты ненавидели Советский Союз и советских граждан, стремились к их физическому уничтожению.

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор РФ:

"Сейчас пришло время, да и раньше надо было это делать, когда нам надо в международных юридических структурах и в ООН с фактами в руках доказывать факты геноцида народов России, Беларуси и Украины. Было немало и украинцев, которые сражались на стороне Советского Союза. Так что я думаю, что работа, которая сейчас ведется в этом управлении нашим Следственным комитетом, белорусскими правоохранительными органами, - это работа в правильном направлении. И это, кстати, работа по защите исторической правды, сохранение исторической памяти, которая является важнейшей частью национальной идентичности и самовосприятия каждого народа".

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор РФ

Среди советских военнопленных, которые попали в блок №20, было очень много летчиков - это офицеры Красной Армии с боевым опытом и навыками планирования побегов. Именно они и были идейными вдохновителями и организаторами побега из концлагеря Маутхаузен.

Изначально побег из концлагеря был запланирован в ночь с 28 на 29 января 1945 года, но из-за предательства план провалился. Эсэсовцы воровались в барак и вывели 25 человек, среди них оказались все организаторы побега. Их пытали, а потом убили. Говорят, что некоторых сожгли заживо в крематории.

Но такая жестокая расправа над организаторами не сломила тех, кто остался в живых. И в ночь с 1 на 2 февраля узники блока №20 восстали. Использовали различные подручные средства в качестве оружия: деревянные колодки, булыжники, даже огнетушители. Так, вышку с охраной брали, распыляя огнетушители в лицо охранника, затем был захвачен один из пулеметов, после чего началась стрельба по остальным фашистам.

Также узники использовали мокрое одеяло для того, чтобы перекинуть его на колючую проволоку, затем люди друг друга подсаживали, перебирались через стену лагеря и прыгали ров с холодной водой. Сбежавшие заранее договорились, что разделяться, чтобы было тяжелее поймать. Как правило, бежали по трое.

На следующий день после побега начальник концлагеря Маутхаузен по радио обратился к местным жителям с призывом сотрудничать в ликвидации советских преступников. А каждому, кто лично убьет военнопленного, обещал крупное денежное вознаграждение.

В своем радиосообщении он заявил: "Все вы заядлые охотники, а это будет веселее, чем охота на зайцев". Так началась охота на людей. В поисках спрятавшихся людей сеновалы прощупывали длинными железными пиками. Тех, кого нашли, расстреливали из автоматов, пистолетов, охотничьих оружий, резали ножами и забивали дубинками.

По словам очевидцев, снег повсюду был залит кровью. Трупы свозили в городок, который находился в 12 км от Маутхаузена, и сваливали во дворе местной школы для подсчета. На доске мелом отмечали число пойманных и убитых: четыре прямых черты перечеркивались пятой, что означало пять перечеркнутых жизней.

"Этот пример, он достаточно наглядно свидетельствует о том, что нацизм - это не только Гитлер и его окружение, но достаточно большое количество мирных граждан Третьего рейха - немцев, австрийцев. Они не просто симпатизировали идеям Гитлера, но и деятельно участвовали в преступной деятельности. Говорить о том, что немецкое и австрийское население (как это любят делать на Западе) никакого отношения к преступлениям Третьего рейха не имеет - глупо. Мы видим, что имеет. Это все является черным пятном для жителей Австрии и Германии. Конечно, за этим должно следовать покаяние, но ничего подобного не происходит", - заявил Владимир Шаповалов.

Среди бежавших из концлагеря были и уроженцы Беларуси, их судьбу удалось установить недавно, ведь, чтобы скрыть свои преступления, данные советских военнопленных, которые попадали в блок №20, нацисты не указывали в документах.

Факт По предварительной информации, там погибло от 6 до 10 тыс. военнопленных. За 5 лет работы поискового проекта "Солдатские обелиски" удалось установить 500 имен, в том числе 4 белорусов.

Александр Грибовский, кандидат исторических наук, руководитель поискового отряда "Солдатские обелиски":

"Лейтенант Межуев Филипп Дмитриевич, 1921 года рождения. Он уроженец Витебской области, Оршанского района, село Ивановка. Межуев служил младшим летчиком-пилотом, но в воздушном бою был сбит, и раненым попал в концлагерь Маутхаузен на уничтожение. Вторым белорусом был лейтенант Тарайковский Михаил Болеславович, 1908 года рождения. Он уроженец Минской области, Логойский район, село Николино. Воевал в 160-й стрелковой дивизии, под Вязьмой он попал в немецкий плен и тоже был отправлен на уничтожение в концлагерь Маутхаузен. Следующий - младший лейтенант Терех Афанасий Сергеевич, 1921 года рождения. Молодой парень, воевал, летал, но, к сожалению, в районе Краснодарского края его самолет был сбит. И еще мы нашли одного уроженца Республики Беларусь - младший лейтенант Ткаченко Юрий Потапович, уроженец города Витебска. Он попал в плен под Киевом в 1941 году, считался с этого года пропавшим без вести. Ткаченко оказался в концлагере Маутхаузен в 20-м блоке. Он был одним из организаторов этого побега. К сожалению, перечисленные герои, уроженцы Беларуси погибли или во время восстания, или после того, как вырвались на свободу".

Сегодня концлагерь Маутхаузен - это большой мемориальный комплекс. Для жителей Австрии - напоминание об одном из самых страшных и неприглядных периодах их истории. А для родственников погибших и замученных военнопленных, чьи имена удалось восстановить, место памяти и, возможно, прощения.

Подробности о преступлениях нацистской Германии, чудовищных условиях в концлагере Маутхаузен и легендарном побеге смертников из него смотрите в программе "Специальный репортаж".