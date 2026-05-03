На неделе Беларусь стала центром уникальной международной операции. На польско-белорусской границе завершился сложнейший обмен, в который были вовлечены спецслужбы сразу 7 государств. Переговоры длились около года и велись по личному поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главный итог: наши люди возвращаются домой, потому что своих не бросают, а чужих отправляют восвояси.

Географически пункт пропуска "Переров", если ехать по прямой от Бреста, находится примерно в 60 км. Для проведения обмена между спецслужбами это идеальное место. Интересы 7 спецслужб мира пересеклись в переходе "Переров", чтобы совершить обмен в формате "5 на 5" всего 10 человек. 5 - в Польшу, 5 - в Беларусь.

Александр Тарасевич, замначальника следственного управления КГБ Беларуси:

"Это был сложный и долгий процесс, длившийся около года. Комитет работал по поручению главы государства, который лично вел переговоры с лидерами заинтересованных стран. На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но в современном мире все взаимосвязано. В конечном итоге к данному процессу были подключены спецслужбы 7 государств. Контакты поддерживались по отработанным, постоянно действующим способам коммуникации с польскими спецслужбами, а также спецслужбами других государств практически по всему миру. Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ и другими дружественными странами".

Из Беларуси на польскую территорию перешли Андрей Почобут, а также монах-кармелит Гжегож Гавел. Он был пойман с поличным, когда собирался заполучить секретный документ про военные учения в 2025 году.

Агент польских спецслужб Гжегож Гавел признал свою вину в совершении преступления. Он также поблагодарил Президента Александра Лукашенко за освобождение и пообещал, что будет работать только в пользу интересов Республики Беларусь.

Гражданин Польши Томаш Бероза, осужденный за шпионаж, также был в списках на передачу. Он был задержан в 2022 году. В 2023-м Брестский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за сбор сведений о передвижении военной техники, деятельности силовых структур и других объектах, представляющих государственную тайну.

"Большое спасибо всем. Очень скучаю по жене, детям и родителям. Хочу сказать спасибо за возможность пораньше увидеть мою семью", - сказал Томаш Бероза.

Кроме Почобута, Гавела и Берозы, западной стороне были переданы двое сотрудников спецслужб Молдовы. Российская сторона инкриминировала им шпионаж и подготовку диверсий на объектах оперативной группы российских войск.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Операция по обмену была еще и продиктована доброй волей Республики Беларусь. Несмотря на то, что политика - это предельно циничная и жестокая сфера, Беларусь все время подчеркивает, что даже к противнику, к тем странам, которые проявляют недружественное отношение, надо относиться с человечностью и никогда не забывать о том, что все мы люди. Руководство Республики Беларусь очень часто совершает жесты доброй воли. Такие жесты мы наблюдали в последнее время особенно часто, когда выпускали осужденных по совершенно конкретным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Их амнистировали, хотя они должны были по закону отбывать наказание, давали им возможность покинуть территорию Республики Беларусь, если они изъявляли такое желание, т .е. никак не ограничивали их свободу. Это, безусловно, было сигналом для окружающего мира и жестом доброй воли. Беларусь часто такие жесты делает, это абсолютно правильно, потому что их может демонстрировать только сильная сторона".

Белорусская сторона приняла экс-высокопоставленного сотрудника спецслужб Молдовы Александр Балана. До 2018 года он занимал пост заместителя директора Службы информации и безопасности Молдовы, был задержан в 2025-м.

Еще одна из центральных фигур обмена - Владислав Надейко, белорусский разведчик. На Западе после задержания в Варшаве его так и представляли - кадровый сотрудник белорусских спецслужб.

Владислав Надейко, белорусский разведчик:

"Хочу поблагодарить Президента Александра Григорьевича Лукашенко, спасибо огромное за это освобождение. Спасибо коллегам, которые также, я знаю, переживали за меня. Немного было тяжеловато, особенно последние 8 месяцев, которые прошли в одиночной камере, дались нелегко. Но я буду бороться, восстановлюсь, все будет хорошо".

Кроме того, белорусская земля встретила гражданку России Нину Попову. Она является супругой российского военнослужащего. В официальных сообщениях спецслужб Молдовы ее называли "агентом влияния".

Александр Бутягин - известный российский ученый-археолог. Специалист по античной истории попал под жернова геополитики с подачи Украины. Был задержан в Польше, куда его пригласили на научную конференцию. Киев обвинял археолога в незаконных раскопках в Крыму.

"Мне еще в это не верится. Я очень благодарен Беларуси за то, что это произошло", - отметил российский ученый-археолог.

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения по Брестской области Белорусского института стратегических исследований:

"Договоренности, которые смогли достичь наши специальные службы со спецслужбами Запада, решения, которые были приняты, в очередной раз подтвердили миролюбивую политику Беларуси, стремление к дружеским взаимоотношениям с нашими соседями. Недаром буквально в последние дни мы слышим много заявлений из уст министра иностранных дел Польши, министра иностранных дел Литовской Республики о том, что они уже фактически готовы к диалогу. Единственное, что, на мой взгляд, их сегодня удерживает, - это давление и диктат, который звучит из Брюсселя".

Пятый человек - самый загадочный актив обмена, он остался за кадром. Но так работает профессиональная разведка: главное не всегда на виду.

Столь масштабная операция не могла бы состояться без политической воли на самом высоком уровне. Именно по поручению Президента Беларуси КГБ вел эту работу. Декларируемый Беларусью принцип "своих не бросаем" был публично подтвержден конкретными делами. В результате уникальной операции домой вернулись люди, которые, рискуя жизнью и здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг перед Отечеством. Этот день - это не только триумф профессионалов спецслужб, а наглядный урок того, как воля к миру, помноженная на профессионализм, способна развязывать самые тугие узлы.