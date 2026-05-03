Авиация МЧС привлечена для тушения лесного пожара в Гродненской области

Авиация МЧС ликвидирует лесной пожар в Гродненской области. По данным МЧС, горит около 30 га леса в районе Поречского сельсовета.

Спасатели на вертолете Ми-8 забирают воду из озера Молочное при помощи специализированного водосливного устройства. Система, закрепленная на внешней подвеске вертолета, позволяет набирать до 3 т воды за один цикл и оперативно доставлять к очагу пожара.

Накануне в этом же районе пожар тушили 60 человек (горели 10 га леса). Возгорание ликвидировали за несколько часов. Никто не пострадал.

Происшествия

Гродненская областьпожарМЧС