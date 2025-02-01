"Таблица Менделевой": как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?

Как проходит самая масштабная депортация в истории США?

Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Большая охота на нелегалов, опустевшие улицы, выселение на военных самолетах и требование выполнять суточную норму в 1800 задержаний. Как продвигаются рейды в США?

Обещания Трампа приступить к самой массовой депортации в истории Штатов перестали быть просто обещаниями. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима ЧС и начал процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Первые самолеты с выдворенными уже прибыли в Бразилию, Гватемалу, Сальвадор и Колумбию. С президентом последней страны Трамп чуть не развязал торговую войну. Грозился ввести пошлины в 25 % на все товары из Колумбии и санкции против Боготы. Но Колумбия все же согласилась принимать депортационные рейсы. И это только начало.

Под раздачу билетов на родину попало полтора миллиона человек. В Сети появился скриншот документа иммиграционной и таможенной службы США. 337 человек должны вернуться назад в СССР, 845 - в Югославию и 254 в Чехословакию. Нелегалы на протяжении долгого времени не обновляли свои документы, если ни одно из государств не признает их своими гражданами, то отправить их можно будет разве что только в прошлое.

А потому сейчас мигранты в Штатах сидят тише мыши. Даже число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за 3 дня нахождения Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними 3 днями нахождения у власти Байдена, информирует Fox News. Но морские пехотинцы все же укрепляют стену.

Одни устраивают хаос, другие боятся выйти из дома. США захлестнула волна мигрантских протестов По подсчетам исследовательской группы Pew Research Center, в стране находится более 11 млн нелегалов 7 часов назад

На улицах американских городов тоже немноголюдно, зато появились агитационные плакаты, предупреждающие о возможных рейдах иммиграционной службы. Выявляя нелегалов, подлежащих депортации, они совершают подомовые обходы. Мексиканцы не умеют правильно воспроизводить редуцированные звуки с буквой "w".

Теперь в списке нелюбимых вещей мигрантов не только сеть магазинов Walmart, но и мороженое. Продавец лакомства в Лас-Вегасе стилизовал свой фургон под машину иммиграционной полиции, что привело к панике среди горожан.

Трамп считает, что депортация нелегальных мигрантов из страны проходит хорошо, прежде всего высылают преступников.