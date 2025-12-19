3.68 BYN
Талай: Беларуси надо сохранить экономический рост, несмотря на санкции
Беларуси необходимо сохранение экономического роста, несмотря на санкционное давление, заявил паралимпиец, директор благотворительного фонда Алексей Талай.
Он заметил, что белорусы уже достаточно мудрые и грамотные люди в этом плане и в плане политики. "Беларусь не первый год живет в условиях санкционного давления. По поручению главы государства (Президента Беларуси Александра Лукашенко. - прим. news.by) и исходя из его тезисов, мы не имеем права не найти тех вариантов и возможностей, чтобы наша страна развивалась и дальше, а дети жили под мирным небом", - подчеркнул паралимпиец.
Президент Беларуси, заявил Алексей Талай, обозначил, что мир становится многополярным, а это значит более справедливым, миром, где страны живут в гармонии, имеют возможность сохранить свой язык, культуру и жить в интересах своего общества, а не тех нескольких процентов, которые желают царствовать и всем владеть.