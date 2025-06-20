Танцы, фотозоны, киберигры: что ждет молодежь на "Самом лучшем выпускном"

20 июня в Минске пройдет Республиканский праздник выпускников учреждений высшего образования "Самый лучший выпускной". На площадке у Дворца cпорта соберутся более 3 тыс. выпускников вузов со всей страны. Ребят ждут звездные гости и море сюрпризов.

Идут последние подготовительные работы, проводятся генеральные репетиции, и уже вечером на локации ждут виновников торжества. Больше всего будет представителей из столичных университетов - 2 тыс. человек, остальные из регионов.

Мероприятие пройдет в формате open air, планируется насыщенная программа. На сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады, Президентский оркестр, шоу-балеты и танцевальные коллективы. Будет много хитов, световых эффектов, киберигр, фотозон и самое волшебное - исполнение желаний. А загадать их можно будет, когда по реке Свислочи будет проплывать корабль с алыми парусами.

В конце состоится пиротехническое шоу, которое украсит небо над Минском тысячей цветных огней.