Татищев: Переговоры России и Украины разделились на три трека - военный, гуманитарный и политический

Переговоры России и Украины в Стамбуле разделились формально на три трека: военный, гуманитарный и политический. Таким мнением в студии "Первого информационного" поделился Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Развиваются эти треки неравномерно. Впереди гуманитарный - обмен пленными. Политический и военный треки, безусловно, отстают. Но в целом это связано с тем, что стороны говорят немножко на разных языках. Я имею в виду политический трек", - отметил аналитик.

Он уверен, что Российскую Федерацию интересует построение новой архитектуры безопасности в Большой Евразии, т. е. это стратегический вопрос. А Украина говорит о безусловном прекращении огня по линии боевого соприкосновения, т. е. эта тема в большей степени для Украины тактическая. И это несовпадение уровней порождает то торможение, которое заметно на политическом треке. Поэтому в первую очередь решаются гуманитарные вопросы, вопросы обмена пленными.

Также Никита Татищев отметил, что возможность наладить онлайн-переговоры по уже отработанной схеме обмена пленными, ранеными и телами положительно скажется в целом на восприятии конфликта. "Чем менее кровавым, чем менее братоубийственным он будет, тем лучше для всех", - отметил аналитик.