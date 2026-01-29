Теневое такси: в Гомеле раскрыли аферу с неуплатой налогов и многомиллионным ущербом госбюджету

В современном мире такси уж точно не является роскошью, это всего лишь средство передвижения. Нажми на кнопку в мобильном приложении - и сразу получишь результат, если это не час-пик.

Приезжает машина, но вот кому она принадлежит, все ли оформлено по закону, уплачены ли все налоги - разбираться в этом рядовой потребитель вряд ли будет, ведь на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Но если копнуть глубже, окажется, что знаменитые "два счетчика" - это еще не самое страшное, что может быть.

В Гомеле в сентябре 2023 года трое мужчин решили хорошо заработать, но изначально что-то пошло не так, а точнее, нечестно. При госрегистрации они указали, что будут заниматься компьютерами, торговлей, сносом зданий. В общем, чем угодно, но не перевозками. Со временем стало понятно, что написанное на бумаге не сходится с реальной ситуацией. Это насторожило специалистов налоговой, поэтому все материалы передали в Департамент финансовых расследований.

автомобиль такси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d54071-8d97-44c8-bceb-56f5e672476b/conversions/7cc387d2-eaac-42c9-80db-ee181956bbca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d54071-8d97-44c8-bceb-56f5e672476b/conversions/7cc387d2-eaac-42c9-80db-ee181956bbca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d54071-8d97-44c8-bceb-56f5e672476b/conversions/7cc387d2-eaac-42c9-80db-ee181956bbca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d54071-8d97-44c8-bceb-56f5e672476b/conversions/7cc387d2-eaac-42c9-80db-ee181956bbca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области:

"Работниками управления ДФР КГК по Гомельской области совместно с налоговыми органами выявлена и пресечена масштабная противоправная схема по уклонению от уплаты налогов в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету, составила свыше 3,7 млн белорусских рублей. Количество привлеченных транспортных средств было более 600, а количество наемных работников - свыше 1,1 тыс. человек".

Итак, в чем заключалась схема. Фигуранты создали 17 фирм-однодневок, которые помогали уходить от налогов перевозчикам, которые реально выполняли заказы.

Оперативный сотрудник УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области доложил, что после государственной регистрации лжеструктур организаторы схемы заключили фиктивные договоры аренды транспортных средств между другими лжеструктурами и субъектами хозяйствования реального сектора экономики. В последующем выручка от оказания услуг такси субъектами хозяйствования реального сектора поступала на расчетные счета лжеструктур и скрывалась от налогообложения.

автомобиль такси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fce5b8b-b733-4f36-a545-89ae58fea075/conversions/7dc1e20f-6d83-4629-bb96-dd9e4c0c0fa1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fce5b8b-b733-4f36-a545-89ae58fea075/conversions/7dc1e20f-6d83-4629-bb96-dd9e4c0c0fa1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fce5b8b-b733-4f36-a545-89ae58fea075/conversions/7dc1e20f-6d83-4629-bb96-dd9e4c0c0fa1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fce5b8b-b733-4f36-a545-89ae58fea075/conversions/7dc1e20f-6d83-4629-bb96-dd9e4c0c0fa1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Основную часть полученной выручки фигуранты обналичивали, а половину отдавали своим соучастникам - то есть руководителям фирм такси. Обычные водители были не в курсе схемы, но получали зарплаты в конвертах.

"По уголовному делу проведено свыше 95 обысков на территории Гомельской, Минской, Витебской, Могилевской, Брестской областей как в жилых, так и в офисных помещениях в ходе которых изъята компьютерная техника, средства связи и документация. С изъятыми предметами и документами проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление иных противоправных эпизодов и доказательство вины отдельных соучастников преступления. За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы", - рассказал начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Дмитрий Романов.

Комитет госконтроля подходит к проблеме системно. Стратегию заниматься точечно конкретными организациями нельзя назвать эффективной, поэтому стоит задача - мониторить ситуацию сразу в целой отрасли, в связи с чем громкие случаи в сфере такси сейчас точно не редкость.