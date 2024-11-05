Территориальные комиссии приступили к проверке подписных листов. Сколько времени она продлится?

Не позднее 16 декабря комиссии передадут в областные, Минскую городскую комиссии протоколы о количестве избирателей, поставивших подписи в поддержку того или иного претендента. При этом с 7 по 21 декабря включительно претенденты на президентский пост должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата. Регистрация пройдет в период с 22 по 31 декабря включительно. А далее следует агитация.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси: "С 1 января начнется период агитации. Уже будут зарегистрированы кандидаты в Президенты, и они смогут приступить к агитационному периоду. В агитации имеют право участвовать не только кандидаты, но и их доверенные лица, политические партии, общественные объединения, граждане. Все мы сможем выступать и агитировать, голосовать за конкретного кандидата, либо против. После регистрации кандидатов в Президенты Центральная избирательная комиссия проведет жеребьевку, и кандидаты будут понимать, в какое время они смогут выступить по телевидению. В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии, каждому кандидату в Президенты будет предоставлено два выступления по 30 минут по телевидению и радио".