Территория ускоренного развития: как Орша поменялась за 5 лет

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Орша - город, который знает, что значит быть на постоянном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сложно найти предприятие, которое бы осталось без внимания со стороны главы государства. А на протяжении 5 лет в районе работал специальный президентский указ. Задачей было подтянуть экономику, а за ней и качество жизни - все в интересах простых людей.

Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития! Город, который знает, что значит быть на постоянном контроле Главы государства. Сложно найти предприятие, которое бы осталось без внимания со стороны Александра Лукашенко. А на протяжении пяти лет в районе работал специальный президентский Указ. Задача было не только подтянуть экономику, а за ней и качество жизни. Все в интересах простых людей. 21.01.2025 12:48

Оршанский инструментальный завод

Еще в августе 2018 года Президент на Оршанском инструментальном заводе оценил развитие предприятия на 2 с минусом, раскритиковал за бесхозяйственность и потребовал навести железный порядок. Тогда от былого величия завода остались считанные цеха, и то в ужасном состоянии.

Сегодня на месте фактически заброшенных площадей расположена территория высоких производственных технологий. Это цех по производству инновационного инструмента. В ассортименте более 3 тыс. наименований и типоразмеров. И у каждого свой покупатель.

Леонид Мойжик, директор Оршанского инструментального завода:

"Продукция является как импортозамечающей, так и экспортно ориентированной. Раньше такую продукцию на просторах СНГ никто не выпускал. И сейчас такого качества, кроме нас, особо никто и не делает. Эта продукция является аналогами лучших мировых производителей".

"Раньше наши предприятия вынуждены были покупать за валюту аналогичную продукцию в Корее, в Германии, в Швейцарии, в Израиле, - отметил директор. - Сегодня мы готовы не менее чем на 90 % заместить эту продукцию, ну и ставим задачу выйти на 100 %".

И главное, что удалось сохранить - ценные компетенции. Ключ к успеху - инновации и кадры. Важны знания и умения каждого сотрудника. Своих здесь ценят, они отвечают взаимностью. Видят, какой путь проделало предприятие.

"Условия работы, изменились, сильно изменились. Сейчас и зимой у нас тепло в цехах. В тяжелые времена даже эмульсия замерзала на станках. Было такое. Сейчас, конечно, все по-другому", - поделился фрезеровщик Оршанского инструментального завода Александр Сипайло.

Да и работать на современном оборудовании гораздо приятнее и выгоднее.

Завод, кстати, открывает для себя все новые ниши. Инструмент здесь не только производят, но еще и восстанавливают, затачивают и наносят специальное покрытие, которое повышает долговечность. Стойкость вообще в два раза выше, чем у многих мировых аналогов. Услуга считается одной из самых востребованных, и завод на этом неплохо зарабатывает.

Финансовую пользу сейчас приносит буквально каждый квадратный метр. Поскольку завод входит в холдинг МТЗ, здесь обслуживают и собирают тракторы. Участок для сборки, кстати, расширили буквально перед Новым годом. Настолько велик спрос, что понадобились дополнительные площади.

Это и хорошо. Чем больше работы, тем выше доход. А ведь раньше в полупустых цехах о таком приходилось только мечтать. Ситуацию исправило вмешательство Президента.

Леонид Мойжик:

"Помимо той помощи, помимо поддержки, которую мы получили, мы четко понимаем, что мы получили какую-то ответственность. Это внимание можно назвать авансом. Поэтому если в предыдущие годы мы делали серьезные шаги за счет помощи государства, то следующие шаги мы должны делать самостоятельно и на своем примере показать, что внимание и поддержка нам оказаны были не зря".

Оршанский мясоконсервный комбинат

На Оршанском мясоконсервном комбинате недавно появился новый цех. Глава государства требовал ускорить его строительство уже во время рабочей поездки в 2021 году.

Предприятие тоже отметилось заброшенными площадями. Спустя несколько лет здесь появился уникальный объект. Фактически два мясокомбината под одной крышей.

"Это самая современная убойная площадка в Республике Беларусь, которая фактически из себя представляет две зоны, где производится раздельный убой крупного рогатого скота и свинины. Это в свою очередь позволяет добиться выпуска продукции, соответствующей всем мировым стандартам, в том числе халяль, и поставлять ее с широкой географией на экспорт", - обозначил заместитель гендиректора Оршанского мясоконсервного комбината Константин Чеховский.

Впереди модернизация консервного цеха, чтобы выпускать новые виды продукции и зарабатывать на экспорте. Но в приоритете, конечно, внутренний рынок. Куда же мы без знаменитой тушенки и детского питания? Но новое время требует новых решений и новой продукции. Например, для самых активных и тех, кто уже на заслуженном отдыхе.

Константин Чеховский:

"Это питание для людей старшей возрастной группы, которое обогащено коллагеном. Коллаген, в свою очередь, это благоприятное влияние для суставов, для костей и поддержания себя в форме. Оно также содержит дополнительное количество белка, чтобы поддерживать мышцы в форме".

И главное, все по ГОСТу, в лучших оршанских промышленных традициях. Вообще, за 5 лет производственная сфера района сделала огромный шаг вперед: новые рабочие места, инвестиции, рост отчислений в бюджет. И хоть действие указа уже закончилось, эффект чувствуется до сих пор.

Сергей Пац, первый зампредседателя Оршанского райисполкома:

"Мы понимали, и предприятия все понимали, и организации, и учреждения, что нельзя пользоваться определенными льготами на постоянной основе. То есть это был определенный период времени, чтобы создать новые рабочие места, условия для того, чтобы заработала экономика. И отдача, конечно же, есть.

"Если взять 2024 год, предварительно могу сказать, что индекс физического объема в промышленном производстве у нас составляет сейчас 122 %. Экспорт по итогам 2024 года - 139 %, - констатировал зампред. - Выручка от реализации выросла на 28 %, прибыль от реализации - на 30 %. То есть это вот те показатели, которые свидетельствуют, что идет развитие региона".

И что важно, за сильной экономикой идет и сильная социальная сфера. Оршанский указ - это не только про реальный сектор. Большое внимание уделяется также образованию, медицине, спорту. В районе созданы все условия для комфортной жизни.

Медучреждения

Поликлиника № 6 была открыта меньше года назад, ее действительно не хватало. Другие медучреждения были перегружены, а жителям нового района приходилось ехать через полгорода. Теперь этот вопрос решен. В поликлинике взрослое, детское отделения, а еще женская консультация.

Весь проект стоил 55 млн белорусских рублей. Это инвестиции в здоровье и комфорт. Технологии там, кстати, везде: от лабораторий до регистратуры.

Новая поликлиника стала местом притяжения для молодых специалистов. Андрея и Таисию объединяет любовь к профессии друг к другу. Каждый из супругов уже заведует своим отделением. Говорят, даже в довольно молодом возрасте можно построить семью и карьеру. Было бы желание и возможности.

Андрей Поченков, заведующий отделением № 2 поликлиники № 6 г. Орши:

"В целом город растет, развивается. Перспектива как для молодежи, так и для людей старшего возраста тут хорошая. Всех молодых специалистов, кто приезжает, обеспечивают жильем, либо дают арендное жилье".

Для медиков в городе есть даже своя многоэтажка. Там квартиры арендные, что не мешает в будущем строить свои квадратные метры. В этих же квартирах живут работники городской больницы № 1, которая получила вторую современную жизнь благодаря президентскому указу.

Там начали делать современные операции, связанные с сосудистыми заболеваниями. А еще значительно сократили очередь на протезирование суставов. Еще буквально год назад очередь для жителей Оршанского региона составляла год, сейчас - до одного месяца. В больнице установили и аппарат МРТ.

"В ближайшем будущем у нас будет внедряться МРТ сердца. Это позволит жителям Орши, Оршанского района получать еще более высококвалифицированную медицинскую помощь", - подчеркнул завотделением МРТ больницы № 1 г. Орши Павел Железной.

Так что теперь качественная медицина - настоящий бренд Орши. Жители им гордятся.

Оршанский льнокомбинат

6 фабрик, 47 га, 314 станков и 3,5 тыс. сотрудников - это самое крупное текстильное предприятие в Европе, настоящий город в городе - Оршанский льнокомбинат.

Производству уже 94 года. Если всю ткань, сотканную за это время, собрать в один рулон, можно обернуть землю по экватору 87 раз. А нити экспорта связывают разные страны и даже континенты. Львиная доля продукции уходит за рубеж. Качественные изделия изо льна сегодня на вес белорусского золота.

Сергей Сидин, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината:

"В Советском Союзе подобных предприятий было 13. К сожалению, после развала нашей большой, когда-то общей страны остался только один Оршанский льнокомбинат. И мы, оршанские текстильщики, понимаем, что это только благодаря вниманию и заботе Александра Григорьевича Лукашенко. Каждый его визит - это новый этап в развитии нашего предприятия, это новые задачи, новые рынки и новая продукция".

В 2025 году здесь планируют завершить масштабную модернизацию. Провести ее было поручением Президента. Важно не только современное оборудование, но и комфортные условия для работы. Быть частью льнокомбината престижно, поэтому молодые специалисты идут сюда с большим интересом.

Устраиваться на льнокомбинат едут даже из райцентров и выбирают Оршу местом для жизни.

В городе десятки предприятий, и всем нужны кадры, поэтому ведется работа в тесной связке с образованием. В ресурсном центре при Оршанском механико-экономическом колледже обучение проходит, как на настоящих заводах. Принцип прост: обучаешься на современных станках ЧПУ, приходишь на производство и передаешь опыт старшим коллегам.

За таким обучением едут молодые люди со всей страны. Например, из Пинского колледжа.

Спортивные возможности

В Бабиничах местный ФОК попал под президентский указ и пережил большую реновацию. От старого здания остались только металлоконструкции. Теперь здесь все: от аэробики до большого тренажерного зала. И это настоящий подарок для агрогородка со своими спортивными традициями.

"Это вообще не поддается никому сравнению. Раньше был небольшой ФОК, зал был нестандартный, не могли принимать соревнования какие-то серьезные, - поделился начальник команды гандбольного клуба "МАЗ-Орша" Александр Соловьев. - А сейчас зал отличный, огромный, со зрительскими трибунами, светлый. Все создано для того, чтобы приходить, заниматься, достигать каких-то спортивных результатов".

Теперь в этом месте базируется "МАЗ-Орша" - молодой гандбольный клуб, которому нет и полугода. Но трибуны во время игр уже заполнены, как и сам физкультурно-оздоровительный комплекс в ежедневном режиме.

Снежана Брюзгина, начальник отдела спорта и туризма Оршанского райисполкома:

"Люди любят спорт, оценили комплекс по достоинству и с удовольствием приходят сюда. Сегодня у нас модно быть спортивным, подтянутым, здоровым. Я считаю, что в каждом населенном пункте пусть не такой большой спортивный комплекс, но должен быть тренажерный зал или обычный спортзал в школе".