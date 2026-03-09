Тесты упрощаются или молодежь глупеет? Политолог Ярослав Давыденко развеял мифы о ЦТ

Каждый год тысячи белорусских абитуриентов и их родителей с замиранием сердца ждут начала вступительной кампании. Централизованное тестирование (ЦТ) давно перестало быть просто экзаменом. Это многоступенчатое испытание, которое затрагивает не только школьников, но и педагогов, репетиторов, администрацию учебных заведений и, конечно, семьи выпускников.

О том, с какими вызовами сталкивается система ЦТ сегодня, почему вокруг тестирования возникает столько информационного шума и как меняются подходы к оценке знаний, рассказал политолог Ярослав Давыденко.

Чтобы понять нынешнюю ситуацию, стоит оглянуться назад. До 2023 года выпускники сдавали четыре школьных экзамена: два изложения (по белорусскому и русскому языкам), контрольную работу по математике и устный экзамен по истории Беларуси. И только после этого отправлялись в пункты сдачи ЦТ.

"Получалась очень сложная ситуация, особенно когда эти предметы не совпадали с профильными, которые нужно было сдавать для поступления", - вспоминает Ярослав Давыденко.

Реформа 2023 года изменила подход: школьные экзамены объединили с централизованным тестированием. Появился централизованный экзамен (ЦЭ). Теперь один из государственных языков и первое профильное испытание учащиеся сдают как школьный экзамен в рамках тестирования, а второе профильное испытание проходит уже в пунктах проведения ЦТ.

Первый год проведения обновленного ЦТ не обошелся без сложностей. Система подсчета баллов, предложенная Министерством образования и Республиканским институтом контроля знаний (РИКЗ), вызвала недовольство у многих выпускников и их родителей.

"Если вспомните события летом, можно было наблюдать картину того, что родители штурмовали здание РИКЗ, обращались и в Министерство образования, и в Администрацию Президента напрямую к главе государства", - рассказал эксперт.

Ситуация разрешилась только после вмешательства Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства пригласил министра образования на встречу и поручил пересчитать результаты по более справедливой системе. Сам Ярослав Давыденко признается: благодаря этому его личные результаты увеличились на 12 баллов.

"Какие-то нюансы, неточности нужно было устранить. Но мы понимаем, что это было первое проведение обновленного ЦТ, и избежать сложностей было крайне трудно", - добавил он.

Сегодняшние реалии таковы, что готовиться к централизованному тестированию нужно задолго до выпускного класса. По сути, итогом 11 лет обучения становятся всего три дня, когда сдаются три испытания: два экзамена и одно централизованное тестирование.

"Очень сложно относиться к этому равнодушно и родителям, и детям, и педагогам. Задолго до экзамена ребята должны сделать свой выбор, понять, какие предметы им нужно сдавать, начинать к ним готовиться", - подчеркнул политолог.

Заявление на централизованный экзамен пишется еще в феврале, но ответственный школьник должен понимать свою будущую специализацию уже при поступлении в 10-й класс.

В обществе существует две противоположные точки зрения: одни считают, что тесты с каждым годом становятся проще, другие настаивают на их усложнении.

Ярослав Давыденко предлагает смотреть на вопрос шире: "Не стоит сразу уходить в критику о том, что молодежь становится глупее. Меняется сфера интересов. Если мы проводим профориентацию со средней школы, надеемся на осознанный выбор профессии, то в наши задачи не входит максимально усложнять задания на экзаменах".

Факт Важно, что все вопросы ЦТ и ЦЭ полностью соответствуют школьной программе и учебникам. Ответ на любой вопрос можно найти в соответствующем параграфе, сноске или таблице.

Однако существует и профильный уровень обучения - для тех, кто изучает предметы более углубленно. Естественно, для таких ребят задания могут восприниматься иначе.

Отдельная боль абитуриентов и их родителей - ситуация, когда даже с высокими баллами можно не пройти на желаемую специальность. Особенно остро это ощущается на популярных направлениях.

"Конкурс в медицинском университете один из самых больших. Стоматология, анестезиология - это крайне высокие баллы. Ребенок получил 396 из 400 и не поступает на стоматологию, потому что проходной был 398. Это крайне обидно, особенно для родителей, которые тратили время и деньги на репетиторов", - констатировал эксперт.

В таких случаях, по мнению политолога, система должна предлагать альтернативы: целевое обучение с возвратом в родной регион, подготовительные курсы, сокращенные программы обучения в специальных учебных заведениях.

Централизованное тестирование продолжает развиваться. Каждый год вносятся коррективы, учитывается опыт предыдущих вступительных кампаний. Главная задача, по мнению эксперта, - дать каждому ребенку возможность реализовать свой профессиональный выбор, убрав максимальное количество препятствий на этом пути.

"Общая тенденция, конечно, будет двигаться к упрощению заданий. Наша цель - чтобы ребенок, который хотел стать врачом с пятого класса, не имел абсолютно никаких препятствий подготовиться и сдать на высокий балл нужные предметы", - резюмировал Ярослав Давыденко.