"Токсичный коридор", или Зачем арабы продали 51 % акций порта "Южный" в Одессе
Арабский владелец большого количества акций продал свою часть в одесском порту "Южный". О чем это говорит, обсудили в "Актуальном интервью" вместе с экспертом по национальной безопасности Александром Тищенко.
"Если арабский бизнес уходит из портовой инфраструктуры Украины, и уходит из одесских портов, (а это был 51 % контрольного пакета порта "Южный", то есть это фактически хозяин) и отказывается от логистики, это говорит о постепенном переходе туда военных действий", - отметил собеседник.
Сегодня Европа выходит на новый уровень, и через полгода-год она будет полностью решать свои транзитные проблемы без участия украинских услуг. Таким образом, Европа и Америка, по сути, кинули Украину, которую питали надеждами о помощи.
"Российская экономика - последний сук, на который можно успеть пересесть в случае глобального кризиса в мире и Европе", - заявил Александр Тищенко.
Главное фото: РИА Новости