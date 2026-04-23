"Токсичный коридор", или Зачем арабы продали 51 % акций порта "Южный" в Одессе

Арабский владелец большого количества акций продал свою часть в одесском порту "Южный". О чем это говорит, обсудили в "Актуальном интервью" вместе с экспертом по национальной безопасности Александром Тищенко.

"Если арабский бизнес уходит из портовой инфраструктуры Украины, и уходит из одесских портов, (а это был 51 % контрольного пакета порта "Южный", то есть это фактически хозяин) и отказывается от логистики, это говорит о постепенном переходе туда военных действий", - отметил собеседник.

Большие экономические игроки знают, что инфраструктура первой подвергается сокрушительным ударам, поэтому арабы сделали после встречи с российским руководством определенный вывод и приняли решение уйти на Дальний Восток, в район Северного морского пути. "Там они будут зарабатывать, а экономический и политический эффект в рамках киевских предложений для них исчез, тем более Европа тоже демонстрирует свое разведывательное полагание. Она выстроила свою логистику, дороги, технологии через румынские порты, чтобы обойти токсичный коридор через Украину", - рассказал эксперт.

Сегодня Европа выходит на новый уровень, и через полгода-год она будет полностью решать свои транзитные проблемы без участия украинских услуг. Таким образом, Европа и Америка, по сути, кинули Украину, которую питали надеждами о помощи.

"Российская экономика - последний сук, на который можно успеть пересесть в случае глобального кризиса в мире и Европе", - заявил Александр Тищенко.