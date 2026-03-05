Тищенко: Америка оказалась не готова к войне, которую им предложил Иран

На какое время может затянуться военное противостояние Ирана и Израиля, рассказал в "Актуальном интервью" эксперт по национальной безопасности, член РОО "Белая Русь" Александр Тищенко.

Собеседник заявил, что первым сдастся Израиль. "У них самый слабый ресурс. Для воспроизведения одной ракеты, которой сегодня оперирует Израиль, нужно от 12 до 18 месяцев. Это очень умные и дорогие штуки. Сегодня они кидаются миллионами в сторону Ирана в качестве ракет - вылетает в день у Израиля где-то 780 млн. Это бешеные деньги", - отметил он.

В день Израиль приблизительно тратит 0,15 % от ВВП, а в неделю - 1 %. По словам эксперта по нацбезопасности, Израилю хватит боеприпасов на четыре недели интенсивных боев, американцам - на месяца четыре. "Это начинает волновать Конгресс США. Они уже уточняют, сколько все стоит, сколько остается запасов и какое воспроизводство", - добавил Александр Тищенко. Однако расход сегодня в разы опережает способность воспроизводства. К слову, Иран в этом отношении выглядит более выгодно. Его способность противостоять в таком интенсивном варианте ведения боевых действий составляет от полутора до двух лет.

Александр Тищенко:

"Иран оказался сегментированным в построении организации власти, вооруженных сил и производства. Они готовились к этой войне. Для них это не спонтанный взгляд на ситуацию. Они десятилетиями шли к боям в таком ракурсе, поэтому оказались более стратегически подготовленными".

Первое, обратил внимание эксперт, с чего начал Иран, - перервал линии и логистику снабжения группировок американцев и израильтян в регионе, став бить по базам, станциям наблюдения, обнаружения, предупреждения. Кстати, американскую станцию раннего предупреждения, уничтоженную Ираном, нужно восстанавливать 8 лет.

"Америка оказалась не готова к войне, которую им предложил Иран", - завершил свою мысль Александр Тищенко.