Торжественная линейка и праздничный вальс: как прошел последний звонок в одной из минских школ

В школах по всей Беларуси 24 мая прозвучали последние звонки. В средней школе № 54 г. Минска в 2025 году 11-й класс оканчивают более 100 человек.

К этому дню школьники готовились больше полугода, и не только за партами - подбирали образы и репетировали вальс.

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Михаил Паньков, учащийся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"Я хочу поступать в БГУ на факультет международных отношений на востоковедение. Для этого мне нужно сдать английский язык, который является языком коммуникации в мире. Далее хочу работать на кафедре с китайским языком".

Кирилл Зуй, учащийся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"Я обучался в военно-патриотическом классе. Было очень много интересных мероприятий - например, мы выезжали в часть МЧС и в военные части, проходили различные полосы препятствий, нам показывали, как правильно разбирать автоматы".

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Всего в 54-й школе в этом году более 200 выпускников, в том числе около 100 одиннадцатиклассников - будущих лингвистов, преподавателей и разработчиков. В медальном зачете столичной школы насчитывается 8 золотых наград.

Татьяна Тарасова, директор СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"Среди всех выпускников 8 имеют золотые медали и 17 будут отмечены похвальными листами за успехи в определенных предметах. В 11-м классе у нас было два профиля: классы с военно-патриотической направленностью и группа педагогической направленности. Дети готовы поступать на эти специальности и уже проходят собеседование как целевики".

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"Мы отмечаем достаточно серьезные конкурсы на ряд популярных профессий. Почему этот конкурс возрастает? Из года в год количество профильных 10-11 классов увеличивается - это та тенденция, которую власть поддерживает и направляет".

Сегодня звучали слова благодарности не только учителям, но и родителям.