Традиции, история, культура. Как отмечают День белорусской письменности в Лиде

В День белорусской письменности в Лиде проходят презентации новых книг, встречи с писателями, журналистами, издателями, выступления поэтов, творческих коллективов и артистов.

Лида принимает XXXII День белорусской письменности. Город превратился в большую творческую площадку. На улице Советской развернуты музейные экспозиции, на Ленинской создан арт-квартал и проводят мастер-классы.

Фестиваль книги и прессы проходит по улице Замковой. Наибольшее внимание в нынешнем году уделено регионам. Каждая область Беларуси презентует свой литературный потенциал, книжные новинки. Также ожидаются делегации районных союзов писателей. У любителей белорусской литературы будет возможность встретиться с любимыми авторами. На площадке Фестиваля книги и прессы готовят лучшее - от книжных новинок и автограф-сессий писателей до музейных экспозиций и ремесленных изделий.

