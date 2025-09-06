3.70 BYN
Традиции, история, культура. Как отмечают День белорусской письменности в Лиде
В День белорусской письменности в Лиде проходят презентации новых книг, встречи с писателями, журналистами, издателями, выступления поэтов, творческих коллективов и артистов.
Лида принимает XXXII День белорусской письменности. Город превратился в большую творческую площадку. На улице Советской развернуты музейные экспозиции, на Ленинской создан арт-квартал и проводят мастер-классы.
Фестиваль книги и прессы проходит по улице Замковой. Наибольшее внимание в нынешнем году уделено регионам. Каждая область Беларуси презентует свой литературный потенциал, книжные новинки. Также ожидаются делегации районных союзов писателей. У любителей белорусской литературы будет возможность встретиться с любимыми авторами. На площадке Фестиваля книги и прессы готовят лучшее - от книжных новинок и автограф-сессий писателей до музейных экспозиций и ремесленных изделий.
А еще, как говорится, дорогу молодым. Одним из главных литературных мероприятий традиционно станет подведение итогов конкурса на соискание Национальной литературной премии, которое пройдет вечером. Обладателями премии станут именно молодые авторы.