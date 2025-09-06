Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Традиции, история, культура. Как отмечают День белорусской письменности в Лиде

В День белорусской письменности в Лиде проходят презентации новых книг, встречи с писателями, журналистами, издателями, выступления поэтов, творческих коллективов и артистов.

Изображение

Лида принимает XXXII День белорусской письменности. Город превратился в большую творческую площадку. На улице Советской развернуты музейные экспозиции, на Ленинской создан арт-квартал и проводят мастер-классы.

Изображение

Фестиваль книги и прессы проходит по улице Замковой. Наибольшее внимание в нынешнем году уделено регионам. Каждая область Беларуси презентует свой литературный потенциал, книжные новинки. Также ожидаются делегации районных союзов писателей. У любителей белорусской литературы будет возможность встретиться с любимыми авторами. На площадке Фестиваля книги и прессы готовят лучшее - от книжных новинок и автограф-сессий писателей до музейных экспозиций и ремесленных изделий.

Изображение

А еще, как говорится, дорогу молодым. Одним из главных литературных мероприятий традиционно станет подведение итогов конкурса на соискание Национальной литературной премии, которое пройдет вечером. Обладателями премии станут именно молодые авторы.

ЛидаДень белорусской письменностипраздник