Трагедия на Чернобыльской АЭС: как восстанавливалась и развивалась пострадавшая белорусская земля

40 лет назад жизнь более 2 млн людей Беларуси перевернулась. Однако страна приложила максимум усилий, чтобы вернуть жизнь туда, откуда она должна была уйти навсегда. Все это благодаря вере и настойчивости Президента Беларуси Александра Лукашенко, который не позволил эти земли бросить на произвол судьбы, несмотря на их особый статус и ярую настойчивость оппозиции.

Сегодня это цветущий край, откуда люди не хотят уезжать. Постоянно обновляется социальная инфраструктура, строятся оздоровительные комплексы, а главное - жилье, работает производство.

Большая семья - это хорошая белорусская традиция, которую в первую очередь возрождают на юге страны, здесь у кого не спросишь - 3-4 ребенка.

Ольга Шилец, многодетная мама:

"Нам всегда задают вопросы о том, как нам здесь живется. У нас нормальная история. Мы очень хорошо возродились и сегодня ничем не ущемлены - напротив, у нас даже больше преимуществ, чем у городских жителей. Это хорошая территория, которую нужно просто любить и жить здесь".

Сегодня ни Хойники, ни Брагин, ни Наровля - территории, когда-то пострадавшие от чернобыльской аварии, - ничем не уступают по уровню и комфорту жизни большим городам. То, что касается поддержки со стороны государства, впечатляет и ее здесь по-настоящему ценят. Важно отметить, что детское пособие здесь 50 % выше, чем в целом по республике.

Илья Александрович с супругой - молодые специалисты. Оба учились на платном, поэтому выбрать могли любое учреждение здравоохранения, но долго не думая, поехали в Брагин. Кроме того, что они гомельские и отсюда комфортно добираться к родителям, есть еще много других плюсов.

Илья Еланский, врач-рентгенолог Брагинской центральной районной больницы:

"Перед распределением познакомились с главным врачом, пообщались, нам провели экскурсию. Меня заинтересовало то, что дают жилье и гарантии. Работа на рентгене - хороший плацдарм для развития. Поэтому вместе с супругой приняли решение приехать сюда и не пожалели ни на секунду".

Условиям для молодых специалистов на постчернобыльских территориях можно только позавидовать. При заключении первого пятилетнего контракта выплачивают 200 базовых величин, при повторном - еще 300. Также дают жилье.

За 40 лет количество территорий республики, загрязненных цезием-137 и стронцием-90, сократилось в 2 раза. Только в Наровлянском крае в 2026 году введут в севооборот 250 га земли. На ней планируют выращивать кормовые культуры. Основание - радиометрический анализ показал, что теперь эту землю можно использовать в сельском хозяйстве.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

"Когда рекомендации положительные, анализы положительные, что действительно эти земли подлежат вводу, начинается уже кропотливая работа государственных органов управления на уровне местной власти, на уровне республики. Со временем эти земли вводятся отдельным постановлением в сельскохозяйственный оборот. На них можно работать, можно получать чистую продукцию. И она, безусловно, будет чистой, потому что контроль ведется жесткий на всех уровнях".

Важно соблюдать полученные рекомендации - это хорошо знают в совхозе-комбинате "Заря". В 2026 году введенная часть земель в Наровлянском районе позволит увеличить площади кормовых культур.

Антон Грамович, управляющий отделением № 4 ГП "Совхоз-комбинат "Заря":

"По КРС в нашем отделении имеется 550 коров дойного стада фермы "Завойть" и 600 голов дойного стада фермы "Физинки". На данный момент наше отделение сдает 34 т молока. Все молоко идет класса экстра".

На момент съемок предприятие уже засеяло 180 га полей кукурузой. Как говорит собеседник, все идет по плану: земля прогрелась, а погода способствует. К 9 мая сев планируют закончить.

Кормовая база для животных - это и есть основная цель введения в севооборот новых земель. Но обратите внимание на цифры. Из 265 тыс. га, исключенных из сельхозоборота с 1993 года, вернули только 20,5 тыс. га. Мало, но безопасность прежде всего. При этом важно, что шаг за шагом мы отвоевываем землю для жизни и для нашего будущего.

Петр Романюк, зампредседателя Брагинского райисполкома:

"Ставку мы делаем на сельское хозяйство в первую очередь, потому что мясо и молоко - это благополучие нашего района. Сегодня с поддержкой государства мы имеем дополнительное внесение доз минеральных удобрений и получаем неплохие результаты как в растениеводстве, так и в животноводстве".

Сегодня Петр Константинович говорит прямо, что все зависит только от нас самих: будем создавать рабочие места - и жить все будем достойно. Мечтает он о возвращении переработки в район. После 1986 года все предприятия (а их было немало) либо закрыли, либо вывезли, а это позволяет создавать продукцию с добавленной стоимостью и пополнять бюджет района.

За время независимости Беларуси реализовано 6 государственных программ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС и социально-экономическому развитию пострадавших регионов.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления Гомельского облисполкома:

"Если до 2011 года четыре программы были направлены на реабилитацию территорий, т. е. мы постепенно возвращали их к жизни, то уже с 2011-го идет планомерная работа на социально-экономическое развитие. Основные суммы, которые вкладываются в эти районы, тратят на производство. Мы строим производственные помещения, в основном это сельское хозяйство, поскольку это все-таки районы аграрные. Строим ежегодно молочно-товарные фермы, свинокомплексы и зерносушильные объекты. Построили птицефабрику в Ветковском районе. Мы максимально вкладываем инвестиции в эти районы".

Чем дальше от чернобыльских событий, тем заметнее перемены во внешнем облике городов, сел, а главное - в жизни людей на пострадавших территориях страны. Здесь идет активное строительство инфраструктуры, необходимой для жизни, отдыха и здоровья. Растет и рождаемость, все благодаря положительным изменениям в радиационной обстановке и реализуемому на уровне государства комплексу мер.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был создан спустя 2 года после аварии на Чернобыльской АЭС, в первую очередь, для ограниченного доступа на территории и сдерживания распространения радионуклидов, что было сделано для защиты людей. Позже ключевой стала научная работа.

Зона отчуждения с белорусской стороны - это не только территория отселения и особого режима, открытая лаборатория под открытым небом с экспериментальными хозяйствами, а это еще и место притяжения туристов.

Пока цезий-137 и стронций-90 переживают процесс полураспада и сокращения на белорусских территориях, интерес у туристов к этим землям только растет.

Иван Лукомский, турист:

"В первую очередь я хочу наполниться этой атмосферой. Одно дело - видеть ее на фотографиях, смотреть видео про эти места. Другое - побывать самому".

Петр Филон первым в Беларуси начал водить группы туристов в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. С 2018 года эту территорию посетили представители из более чем 50 стран, а формирование групп уже заканчивается на 2027 год, что говорит о потенциале.