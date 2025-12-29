"Больших успехов в переговорном процессе между США и Украиной не наблюдается, потому что, если бы они были, то Трамп вместо слов "мы обсудили 95 %, кроме вопроса, связанного с территориями", сказал бы "мы решили", "мы пришли к соглашению, - считает Леонков. - То есть нет ни соглашения, нет решения. Есть обсуждение. Но почему Трамп, например, называет эти переговоры успешными? Потому что удалось все хотелки Зеленского и его кураторов из Европы загнать в определенные рамки, которые ограничены пунктами. Зеленский называет 20 пунктов, Трамп говорит о 27. Наш МИД (Российской Федерации. - Прим. ред.) устами Рябкова говорит о том, что то, что представил Зеленский, вообще не похоже на то, что Америка предоставила России. Трамп в разговоре с Зеленским пытался свести его позицию к той, которую США более-менее согласовали с Россией".