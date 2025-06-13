Трамп заявил, что поддерживает Израиль

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN заявил, что поддерживает Израиль, и назвал удары, нанесенные Израилем по Ирану, "очень успешной атакой".

"Мы, конечно же, поддерживаем Израиль", - сказал Трамп.

Он добавил, что сторонники жесткой линии в ядерных переговорах в Тегеране "уже мертвы", и иранским властям нужно вернуться к диалогу с Вашингтоном "пока не слишком поздно".

"Они не от гриппа умерли", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, погибли ли они в результате ударов Израиля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.

Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.