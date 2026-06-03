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Израиль и Ливан договорились о прекращении огня
Автор:Редакция news.by
Израиль и Ливан на переговорах в США договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщили в Госдепе. Обе страны подтвердили отсутствие враждебных намерений и обязались продолжить прямые контакты.
Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские Вооруженные силы возьмут на себя контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты.
Для достижения всеобъемлющего соглашения очередной раунд переговоров начнется с 22 июня.