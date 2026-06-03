Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Израиль и Ливан на переговорах в США договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщили в Госдепе. Обе страны подтвердили отсутствие враждебных намерений и обязались продолжить прямые контакты.

Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские Вооруженные силы возьмут на себя контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты.