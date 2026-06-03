В Великобритании во время ночных учений разбился военный вертолет Королевского флота. В результате крушения погибли 3 члена экипажа.

Авария произошла на юго-западе страны недалеко от военного полигона. Там регулярно проходят учения экипажей подразделения морской авиации Королевских ВМС.

Сейчас на месте работают спасатели, перекрыты все дороги вокруг. Точная причина падения на данный момент остается неизвестной. Идет расследование обстоятельств аварии.