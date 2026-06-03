Трамп заявил о возможности заключения сделки с Ираном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения соглашения с Тегераном уже на этих выходных. По его словам, американская администрация стремится избежать начала полномасштабной войны в регионе.

По данным Wall Street Journal, Трамп готов терпеть мелкие локальные вспышки насилия ради сохранения стабильности. Пойти на полный разрыв договоренностей Вашингтон может только в случае гибели своих военных.

Но и в этом случае у главы Белого дома нет полной свободы действий. Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в конфликте с Ираном.

Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сейчас стороны активно изучают тексты документов и работают над финальными формулировками договора.