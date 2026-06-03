Пищов: Инженерные профессии всегда были востребованы

Больше всего бюджетных мест в белорусских вузах в 2026 году выделено на инженерные специальности. По данным Министерства образования, на них придется практически четверть всего бюджетного набора.

В Беларуси будущих инженеров готовят по широкому спектру специальностей, связанных с различными отраслями экономики. В учебный процесс включены лабораторные занятия, производственные практики и работа с современным оборудованием. Студенты получают возможность применять знания уже во время обучения. Это формирует у них прикладные профессиональные навыки.

"Те специальности, на которые ежегодно принимают абитуриентов наши университеты, строго коррелируются тем заказом, который есть на специалистов после завершения их обучения. Это и специальности в области машиностроения, организации производств по различным направлениям, химические производства, деревообработка, строительство, архитектура. Инженерные профессии всегда были у нас перспективными и востребованными как у абитуриентов, так и у организаций - заказчиков кадров. Это в первую очередь связано с тем потенциалом, который сохранен и развивается в нашей стране".