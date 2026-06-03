Программа третьего дня форума "БЕЛАГРО-2026" будет насыщенной

В Беларуси продолжает свою работу крупнейший отраслевой форум "БЕЛАГРО-2026". Это событие ключевое в рамках большой агропромышленной недели в стране.

Увидеть на экспозиции форума можно буквально все: от беспилотных тракторов до передовых технологий в животноводстве. Мероприятие является крупнейшим в агропространстве ЕАЭС, на нем присутствует немало международных делегаций.

Третий день форума уже стартовал. 4 июня упор будет сделан на научную отрасль.

У минчан и гостей белорусской столицы, которые не посетили выставку, еще есть уникальная возможность как минимум ознакомиться с тем, что находится внутри Минского международного выставочного центра, и тем, что находится снаружи. Есть специальные поля, где можно опробовать технику в действии.

4 июня ключевое событие состоится на площадке Белорусского государственного аграрного технического университета. Там пройдет международная конференция с участием различных ученых: из Казахстана, Китая и пространства Содружества Независимых Государств, в том числе будут участвовать и белорусские ученые. Они обсудят передовые технологии при использовании искусственного интеллекта в аграрном секторе, новые технологии полива, разработку сельскохозяйственной техники для того, чтобы "БЕЛАГРО-2027" порадовала уже новыми премьерами.

На улице продолжит свою работу "Рыбацкая деревня". Там будет проходить реализация всех видов рыбы, производимой на территории Республики Беларусь, а также у посетителей будет возможность принять участие в уникальном формате рыбалки.