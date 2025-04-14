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Труп беженца обнаружен на латвийской границе. Это уже четвертая жертва с начала 2025 года
Труп беженца обнаружен на латвийской границе. 12 апреля полоцкие пограничники в 10 метрах от погранзабора обнаружили тело беженца без признаков жизни. На месте работала следственно-оперативная группа. Иностранец был без документов и телефона.
С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели уже четырех человек. Силовики сопредельных стран избивали их дубинками, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали иностранцев на территорию Беларуси через калитки для животных.
Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 65 трупов беженцев.