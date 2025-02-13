Центральная научная библиотека НАН Беларуси отмечает 100-летний юбилей

Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси исполнилось 100 лет. В Минск по случаю юбилея съехались представители всех регионов Беларуси, а также из России и Китая.

Между библиотечными учреждениями установлены давние деловые связи. 12 февраля Соглашение о сотрудничестве подписано между Центральной научной библиотекой Беларуси и Библиотекой Российской академии наук.

Ольга Скворцова, директор Библиотеки РАН:

"Всевозможные выставки, конференции - это очередной шаг по сближению отношений. Нас всегда объединяли ученые и просто ценители славянской культуры. Поздравляю от всей души коллектив библиотеки, НАН Беларуси с таким замечательным юбилеем. Успехов и дальнейшего развития с РАН".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372600db-88ef-4a64-a138-68e15e03375f/conversions/c662c180-4c5f-4874-bca1-a8acf1d19ba8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372600db-88ef-4a64-a138-68e15e03375f/conversions/c662c180-4c5f-4874-bca1-a8acf1d19ba8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372600db-88ef-4a64-a138-68e15e03375f/conversions/c662c180-4c5f-4874-bca1-a8acf1d19ba8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372600db-88ef-4a64-a138-68e15e03375f/conversions/c662c180-4c5f-4874-bca1-a8acf1d19ba8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"4 марта 2024 года мы подписали соглашение о сотрудничестве, хотя оно началось гораздо раньше. В 2024-м библиотеку посетили реставраторы из России. На такие конференции мы направляем и молодые кадры, которые делятся опытом и учатся в Беларуси чему-то новому", - рассказала руководитель ресурсного центра Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Жанна Клышко.