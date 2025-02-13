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Центральная научная библиотека НАН Беларуси отмечает 100-летний юбилей
Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси исполнилось 100 лет. В Минск по случаю юбилея съехались представители всех регионов Беларуси, а также из России и Китая.
Между библиотечными учреждениями установлены давние деловые связи. 12 февраля Соглашение о сотрудничестве подписано между Центральной научной библиотекой Беларуси и Библиотекой Российской академии наук.
Ольга Скворцова, директор Библиотеки РАН:
"Всевозможные выставки, конференции - это очередной шаг по сближению отношений. Нас всегда объединяли ученые и просто ценители славянской культуры. Поздравляю от всей души коллектив библиотеки, НАН Беларуси с таким замечательным юбилеем. Успехов и дальнейшего развития с РАН".
"4 марта 2024 года мы подписали соглашение о сотрудничестве, хотя оно началось гораздо раньше. В 2024-м библиотеку посетили реставраторы из России. На такие конференции мы направляем и молодые кадры, которые делятся опытом и учатся в Беларуси чему-то новому", - рассказала руководитель ресурсного центра Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Жанна Клышко.
Центральная научная библиотека Беларуси обладает уникальным фондом, который насчитывает более 4 млн книг и документов широкого спектра.