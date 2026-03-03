"Цены на газ растут гораздо быстрее, чем на нефть" - эксперт Зубец о последствиях ударов по Ирану

"Ущерб измеряется уже сейчас сотнями миллиардов долларов, но десятками точно, может быть, сотнями. И он будет только расти. Это результат того, что американцы при нанесении этого удара просто не просчитали иранскую реакцию. Так что ситуация полной неопределенности. Мы видим, что цены на газ растут гораздо быстрее, чем цены на нефть. Цены на газ в Европе подорожали на 20 %, нефть там порядка 10 %. Что понятно, потому что газ сложно накапливать, сложно хранить в отличие от нефти, которую можно налить в цистерны, и она там будет хоть несколько лет храниться. С газом этого сделать нельзя. Поэтому первые последствия, которые мы видим, - это последствия для газового рынка, плюс к этому - последствия для международных цепочек поставки".