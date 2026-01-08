Циклон "Фрэнсис-Улли" достиг Беларуси

В Беларусь пришел циклон, которого зовут братом "Хавьера". Красный уровень опасности объявлен на 9 января. Все регионы готовятся к ухудшению погоды из-за циклона "Фрэнсис-Улли". В прогнозах снегопады и сильный ветер.

Уже несколько часов заметает Столинский, Пинский и Лунинецкий районы Брестской области. Там введен план "Погода". Ожидается метель и штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду. МЧС рекомендует отказаться от поездок. Оперативные службы мониторят ситуацию. Энергетики на случай чрезвычайных ситуаций готовят большее количество бригад и напоминают: если ненастье застало на улице, нужно идти медленно вдоль домов, держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи. Также необходимо укрыться в ближайшем здании.

ГАИ убедительно просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. По возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Двигаться с включенным светом фар и обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям. Быть предельно внимательными при проезде переходов и перекрестков, продуваемых участков. В условиях плохой видимости пешеходам важно использовать световозвращатели, находиться подальше от края проезжей части, смотреть по сторонам и быть предсказуемыми. Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и успели остановиться".

Безусловно, такая погода сказывается на аварийности. В Ивацевичском районе на трассе М1 произошла авария с участием нескольких автомобилей.