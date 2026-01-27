Циклон "Леони" с ледяным дождем обрушился на Беларусь: все службы переведены в усиленный режим

Циклон "Леони" с ледяным дождем хозяйничает в Беларуси. Все службы работают в усиленном режиме: коммунальщики посыпают дороги противогололедными средствами, энергетики в оперативном режиме устраняют повреждения на линиях электропередачи, ГАИ дежурят на дорогах, помогают водителям и пешеходам.

Погодное трио в виде снега, мокрого снега и дождя продолжают сменять друг друга. За пределами Минска большого слоя льда на проезжей части и пешеходных зонах не наблюдается, но все же стоит быть аккуратными на дорогах. В Беларуси за первые 2 месяца зимы зарегистрировано свыше 7 тыс. 800 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Большее число - в Могилевской области.

Кроме того, в эти дни есть вероятность увеличения ДТП. Водителям советуют держать дистанцию, лучше отказаться от резких маневров и торможений.