Циклон "Вивиана" испытывает на прочность жителей Гомельской и Могилевской областей

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей. Регионы накрыл циклон "Вивиана". Он принес обильные снегопады, метель, порывистый ветер, что добавило сложностей для водителей и пешеходов.

В Гомельской области последствия непогоды стали устранять ночью. На очистке тротуаров работает техника и люди, максимально быстро очищаются подъездные пути к социальным объектам.

После непродолжительной оттепели снежный циклон "Вивиана" напомнил о настоящей зиме. Из-за обильного снега в Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Главная проблема для водителей и пешеходов – снижение видимости на дорогах, снежные заносы, метель, порывистый ветер.

Все силы коммунальных и дорожных служб мобилизованы максимально, чтобы оперативно ликвидировать последствия прохождения циклона. Для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожную сеть расчищают снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы, задействованы пескоразбрасыватели. На помощь пришла спецтехника привлеченных организаций.

Дмитрий Калыхан, заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ:

"Ситуация прогнозируемая и контролируемая. С восьми вечера уже производились посыпка и уборка территорий города Гомеля, и велись они всю ночь и по настоящий момент в круглосуточном режиме. На данный момент задействовано более 100 единиц техники, включая сторонние предприятия и организации, порядка 750 человек и более, цифра только увеличивается".

В такую погоду возможны повреждения (обрывы) линий связи и электропередачи. А на дорогах из-за снижения видимости повышается вероятность ДТП. Советы от Госавтоинспекции: выбирать скорость движения с учетом погодных условий, избегать резких маневров, держать необходимую для быстрого реагирования на внештатные ситуации дистанцию, выполнять торможение заблаговременно и плавно.

Антициклон "Феликс" хозяйничает на северо-западе страны