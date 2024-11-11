Журналист, политолог, общественный деятель Турции Окай Депрем, комментируя ситуацию в Сирии, в программе "Это другое" отметил, что не строит радужных надежд, ящик Пандоры для Сирийской Арабской Республики уже открыт. По его словам, не исключено, что это путь к исламскому радикализму.

"После того как президент Башар Асад со своей семьей покинул Сирию, к власти пришла самая радикальная и однозначно решительная оппозиционная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (является последователем террористической группы "Аль-Каида") вместе с поддержкой остальных оппозиционных групп, таких как Свободная сирийская армия (с новым названием Сирийская национальная армия). Страну ждет намного более консервативный период. В новой эре Сирии политический ислам будет руководить страной, - считает турецкий журналист. - И однозначно новый режим начнет давить другие религиозные и конфессиональные группы, в первую очередь христиан и алавитов. Так что совершенно неслучайно, что христиане из страны начали убегать в Турцию. В этой связи можно сказать, что ящик Пандоры для Сирии уже открылся, последний настоящий светский режим Ближнего Востока уже закончился.

Окай Депрем также обратил внимание, что курды на северо-востоке страны тоже укрепляют свои позиции, так как они в основном не воевали с экстремальными исламистскими группами, а только противостояли прежнему режиму.