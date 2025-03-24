Туроператор рассказал, как землетрясение в Таиланде сказалось на туристах из Беларуси

В отделе крупного международного туроператора TEZ TOUR рассказали, как стихийное бедствие в Таиланде отразилось на белорусских туристах. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки которого ощущались в нескольких соседних странах. В частности, разрушения затронули популярный у туристов Таиланд. "По актуальной информации от наших партнеров из Таиланда, данное землетрясение никак не затронуло курорты. Только в Паттайе были отмечены кратковременные амплитуды, которые были практически не ощутимы. Все туристы продолжают свой отдых, посещают экскурсии и общественные заведения, в том числе пляжи, кафе и рестораны", - рассказал туроператор.

Специалисты организации добавили, что для обеспечения безопасности белорусов постоянно поддерживается контакт с представителями в принимающих странах. Это позволяет оперативно получать всю актуальную информацию о ситуации на курортах и туристах, отправившихся на отдых по линии компании. Перед вылетом всем белорусам предоставляется информация о стране, а также памятка с контактами службы поддержки туроператора, контакты посольства Беларуси или представительства нашей страны, куда туристы могут обратиться за помощью.