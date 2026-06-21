Тысячи километров истории и дружбы: в Брест прибывает пятый юбилейный "Поезд Памяти"

В Брест прибудет пятый юбилейный "Поезд Памяти". Белорусские участники готовы встречать иностранных гостей.

В 2026 году география участия в проекте расширилась: это юноши и девушки из всех стран антигитлеровской коалиции.

Запланирована огромная программа мероприятий. На брестской площадке проводится их огромное количество в эту трагическую для Беларуси дату. Ночью ребята смогут посетить историческую реконструкцию в Брестской крепости, а 22 июня - Беловежскую пущу. Будет очень насыщенная программа.