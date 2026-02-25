Тюльпановый бум: как сезонный тренд превратился в стиль жизни братьев из Каменецкого района

Весна - время тюльпанов. Спрос максимальный, продажи бьют рекорды. И если раньше к 8 Марта готовились только крупные тепличные комбинаты и лесхозы, то сегодня в цветочный бизнес активно заходят и простые сельчане.

История братьев Шабанов из Каменецкого района - как раз об этом.

Сезонный тренд превратился в стиль жизни

Иван и Максим Шабаны выращивать тюльпаны начали 9 лет назад абсолютно с нуля. Было только желание и недостроенный дом в деревне Голенчицы. Первые три года учились методом проб и ошибок: что-то вымерзало, что-то пересыхало. Сегодня, признаются, уже выработали свою цветочную систему.

У братьев две теплицы. Выращивают 20 сортов и порядка 200 тыс. тюльпанов. Цветок сам по себе нежный и капризный. Ему нужен особый микроклимат, строгая температура, влажность и полив по часам.

Выращивают тюльпаны и в земле, и по принципу гидропоники: в специальном растворе на основе кальциевой и калийной селитры. Сегодня ошибок в их работе уже нет, но в начале их было немало.

Максим Шабан, цветовод:

"Тогда посадили по 20-25 тысяч с ним. Накосячили, почти половину выбросили. Но понравилось, поняли, что с этим можно работать. И на самом деле, как говорят: "я себя нашел", мне все понравилось, вся работа: начиная от закупки луковиц, чистки (даже чистки) и заканчивая уборкой и продажей. Хоть тяжело, но это в душу. Родной дом, родная земля греет, поэтому мы выбрали здесь".

В теплицах - разнообразие красок: от классических красных тюльпанов до редких бахромчатых и тех, что сегодня в тренде - пионовидных. Все для того, чтобы каждая девушка получила свой идеальный букет. И здесь у братьев есть один важный, принципиальный момент.

Иван Шабан, цветовод:

"Мы стараемся для всех людей, в первую очередь для наших соотечественников. Поскольку у нас Год белорусской женщины, эти цветы тоже останутся в нашей стране, в Беларуси. Пойдут только белорусским женщинам. Преимущественно цветы будут реализовывать по Брестской области, некоторое количество пойдет на Витебскую, Гродненскую, Могилевскую, но в основной своей массе они останутся на брестских землях".