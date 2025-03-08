Тюльпаны небесного цвета - какие необычные подарки дарили белорусы своим дамам сердца

Отправиться на поиски необычных цветов, пока любимая спит, или найти тюльпаны небесного цвета. Такие необычные подвиги сегодня белорусы совершали для своих дам сердца. По традиции столицу и другие белорусские города захлестнула цветочная эпидемия. Только в Минске было организовано 184 точки продажи букетов. Но нашлись среди белорусов и те, кто решил поздравить женщин не совсем обычным образом. Например, сотрудники ГАИ сегодня вместо штрафов дарили дамам за рулем цветы, а военные подготовили для своих боевых подруг креативный ролик.

Тюльпаны небесного цвета

С утра пораньше Евгений отправился на поиск тюльпанов небесного цвета. Выбор не случайный, а тонкий намек, что жена хочет в этом году именно такие цветы. Молодой человек не стал искушать судьбы и купил именно их.

Евгения не единственный, кто тривиальному букету предпочел оригинальную композицию. Выбрать есть из чего. Букеты на любой вкус и цвет - от мимозы до белой хризантемы, а еще герберы, нарциссы, лилии и, конечно же, розы. Некоторые мужчины делают ставку именно на нетривиальный букет, чтобы удивить своих дам сердца, но есть и консерваторы в выборе букетов.

Цветочный ажиотаж сегодня охватил весь Минск от спальных районов до центра города. Самые крупные точки покупки хорошего настроения были возле вокзала и на Комаровском рынке.

Поздравлять белорусок мужчины начали уже накануне. По традиции перед 8 Марта теплые слова в свой адрес услышали коллеги и боевые подруги.

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Необычный ролик для своих сослуживиц и всех девушек, женщин в погонах подготовили наши коллеги из телекомпании ВоенТВ.

Витебские десантники согласились за своих женщин сделать домашнюю работу. Сегодня в рядах белорусской армии служат несколько тысяч женщин. Прекрасная половина успешно проявляет себя в авиации, войсках ПВО, медицине, связи и даже спецназе. Мило свою маму поздравил военнослужащий 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра Вооруженных сил.

А военнослужащий столичной механизированной бригады сделал предложение своей возлюбленной прямо на полигоне.

С 8 Марта женщин поздравляют сотрудники ГАИ