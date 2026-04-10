"У Орбана очень много противников" - эксперт Манойло о парламентских выборах в Венгрии

"В Венгрии предстоит жестокая и бескомпромиссная борьба, потому что у Орбана очень много противников. Более того, эти противники хорошо организованы, их уже проплатил коллективный Запад, который терпеть не может Орбана и его команду. И в этом отношении Орбана попытаются сковырнуть. При этом будут использоваться самые грязные избирательные технологии. Я уверен в том, что в процессе выборов Орбана не раз обвинят в связях с Москвой и заявят о том, что он едва ли не наймит Кремля, что он действует на российские деньги, что его поддерживают специалисты, специально присланные в Венгрию для того, чтобы обмануть местное население. И в этом отношении Орбана будут пытаться всячески скомпрометировать. Ему придется отбиваться. Поэтому для Орбана избирательная борьба простой не будет".