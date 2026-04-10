"У Орбана очень много противников" - эксперт Манойло о парламентских выборах в Венгрии
До парламентских выборов в Венгрии остается несколько дней. Победа Орбана невыгодна ЕС, судя по всему, Брюссель уже пытается повлиять на исход голосования еще до подсчета бюллетеней.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"В Венгрии предстоит жестокая и бескомпромиссная борьба, потому что у Орбана очень много противников. Более того, эти противники хорошо организованы, их уже проплатил коллективный Запад, который терпеть не может Орбана и его команду. И в этом отношении Орбана попытаются сковырнуть. При этом будут использоваться самые грязные избирательные технологии. Я уверен в том, что в процессе выборов Орбана не раз обвинят в связях с Москвой и заявят о том, что он едва ли не наймит Кремля, что он действует на российские деньги, что его поддерживают специалисты, специально присланные в Венгрию для того, чтобы обмануть местное население. И в этом отношении Орбана будут пытаться всячески скомпрометировать. Ему придется отбиваться. Поэтому для Орбана избирательная борьба простой не будет".