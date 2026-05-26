Участие в выставке TIBO-2026 примут 70 ведущих IT-компаний Беларуси и России
XXXI Международная специализированная выставка TIBO-2026 официально открылась. 70 ведущих игроков IT-рынка Беларуси и России с 26 по 29 мая на "Минск-Арене" представят свои продукты и сервисы.
Почти два десятка профильных секций затронут вопросы цифровизации промышленности, торговли и АПК, защиты персональных данных и интеллектуальной собственности, работы с большими данными и использования беспилотных систем.
Ключевая тема - "искусственный интеллект - драйвер технологического развития".
Артем Можейко, представитель IT-компании:
"Мы традиционно участвуем в выставке TIBO уже не первый год и представляем программное обеспечение 1С. В каждом предприятии есть бизнес-процессы, их как-то нужно формализовать. 1С позволяет все эти процессы вести на компьютере, чтобы было быстро, удобно, автоматизированно, это повышает эффективность любого процесса, любого предприятия".
На площадке "Минск-Арены" проходит Форум высоких технологий и цифровой инфраструктуры, а также специализированная выставка "Транспорт и логистика - 2026". Представили и электроавто.