Участники "Интервидения" посетили балет "Лебединое озеро" в Большом театре России

На "Интервидении" в эти дни тоже единство. Участники сходили на "Лебединое озеро". Символ русского балета, на который не урвать билета, дали спецпоказом в Большом театре России. Единственный и последний вечер, когда конкурсанты всей делегацией не на сцене, а в партере. Музыка Чайковского стала кульминацией культурной программы.

Султан Нури, член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" (Эфиопия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29e5b096-179c-4427-831f-756756334996/conversions/435d5333-17cb-4916-aa2e-d752cbcc607e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29e5b096-179c-4427-831f-756756334996/conversions/435d5333-17cb-4916-aa2e-d752cbcc607e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29e5b096-179c-4427-831f-756756334996/conversions/435d5333-17cb-4916-aa2e-d752cbcc607e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29e5b096-179c-4427-831f-756756334996/conversions/435d5333-17cb-4916-aa2e-d752cbcc607e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Султан Нури, член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" (Эфиопия): "Вы должны сохранить этот шедевр для всех стран мира. Понимаю, какой важный исторический посыл опера имеет для России. Чистейшее исполнение. Выступление на высшем уровне. Удивительно".

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1815e3-962d-4a6d-acd5-84c6b63d7069/conversions/368b6e43-ad54-4a1c-817d-d9aefce254af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1815e3-962d-4a6d-acd5-84c6b63d7069/conversions/368b6e43-ad54-4a1c-817d-d9aefce254af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1815e3-962d-4a6d-acd5-84c6b63d7069/conversions/368b6e43-ad54-4a1c-817d-d9aefce254af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa1815e3-962d-4a6d-acd5-84c6b63d7069/conversions/368b6e43-ad54-4a1c-817d-d9aefce254af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настя Кравченко, представитель Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025": "В Европе отменяют русский балет. Такие шедевры нельзя отменять ни в коем случае. Это должен увидеть каждый гражданин нашей планеты. Это была легендарная постановка. Я счастлива, что сюда попала. И я действительно наполнилась. Творческим каким-то таким посылом, вайбом на ближайшие конкурсные и концертные репетиции и дни".

Ван Си, представитель Китая на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57af902f-de3c-43c2-8c4e-5726d5b3035b/conversions/5b146ff0-9e6f-4dbd-9d17-10e8744eb500-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57af902f-de3c-43c2-8c4e-5726d5b3035b/conversions/5b146ff0-9e6f-4dbd-9d17-10e8744eb500-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57af902f-de3c-43c2-8c4e-5726d5b3035b/conversions/5b146ff0-9e6f-4dbd-9d17-10e8744eb500-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57af902f-de3c-43c2-8c4e-5726d5b3035b/conversions/5b146ff0-9e6f-4dbd-9d17-10e8744eb500-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ван Си, представитель Китая на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Для меня увидеть такой балет вживую - огромное удовольствие. Мы как раз сегодня обсуждали с другими музыкантами, что балет - это высшая форма танца, а классическая музыка - величайший монумент всей музыкальной культуры. Поэтому могу сказать, что присутствовать на таком балете - настоящее для меня. Это невозможно забыть, потому что я получил максимальное удовольствие".